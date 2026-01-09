木原稔官房長官「我が国の農林水産物、食品の海外輸出が円滑に行われることは重要であると考えます。引き続き状況を注視しつつ、必要な対応を行ってまいります」木原官房長官はきょう午前の記者会見で、中国の通関手続きの遅れをめぐりこのように述べ、状況を注視しながら政府として必要な対応をとっていく考えを示しました。