皇居で新年恒例の「講書始の儀」が行われ、天皇皇后両陛下や皇族方が各分野の第一人者から講義を受けられました。悠仁さまも初めて聴講されました。年のはじめの伝統行事「講書始の儀」には、天皇皇后両陛下や皇族方が出席されました。嵯峨美術大学の佐々木正子名誉教授が「江戸時代の日本絵画」について講義し、西洋と東洋から流入した表現と日本の伝統的表現が融合し鎖国下で独自の新しい表現へ展開していった経緯などを説明する