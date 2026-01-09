サッカー元女子日本代表（なでしこジャパン）のエースで、11年W杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。愛娘の9歳の誕生日を祝福した。「娘よ…9歳のお誕生日おめでとう」と愛娘の後ろ姿を投稿。「産まれてきてくれてありがとう」とつづった。「9歳も楽しいことがいっぱいありますように」と記した。この投稿に、フォロワーからも祝福の声とともに「髪も綺麗後ろ姿、似てますね」「髪の