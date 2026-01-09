俳優の岩倉高子さんが１月７日に、肺がんのため死去した。８５歳。劇団青年座が公表した。葬儀は近親者のみで執り行う。父は小説家岩倉政治さん。１９５９年に高校卒業後、俳優座養成所（１１期）に入所。６２年、劇団青年座に入団。初舞台は椎名麟三作「われら同居人たち」。「殺陣師段平」「黄昏」「山猫からの手紙」「安楽病棟」など多数の作品に出演した。近年も２０２１年「シェアの法則」に出演。