【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、FOXニュースのインタビューで、昨年のノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏が「来週来ると承知している」と述べ、訪米する方向だと明らかにした。「会談するのを楽しみにしている。光栄なことだ」と話した。トランプ氏は3日の記者会見で、マチャド氏について「国内で人気がない」と指摘。ベネズエラで指導者になるのは難しいとの認識を示していた。米中央情報