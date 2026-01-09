促成栽培したチューリップとハボタンなどの植物を組み合わせて、華やかな新年を表現した展示が、砺波市で行われています。砺波市中村のチューリップ四季彩館では、新年の幕開けを飾る季節展示「新春の庭」が開催されています。促成栽培で開花させたおよそ5000本のチューリップは凛とした姿を見せています。また、色合いが鮮やかなハボタン、センリョウやマンリョウといった縁起物の植物を組み合わせて、明るい雰