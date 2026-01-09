阪神は9日、坂本誠志郎捕手（32）が出身地である兵庫県養父市内の公立小学校・中学校等に寄付を実施したと発表した。故郷の小中学校に100万円を寄付。養父市役所を通じて、市内の公立小・中学校等の体育や部活動の用具、施設の整備に活用される。坂本は「寄付という形で恩返しができることを、大変うれしく思っています。私自身、養父市で育ち、学校や地域の皆さまに温かく支えていただいたからこそ、今日の自分があります。