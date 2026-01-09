けさの県内は厳しい冷え込みとなり、全ての観測地点で最低気温が氷点下を記録しました。このうち、氷点下2.2度と今シーズン最も低くなった富山空港では、滑走路が凍結した影響で東京行の第１便が2時間近く遅れて出発しました。日中は富山市で6度、高岡市伏木で5度まで気温が上がる見込みです。その一方、気象台はあさってから月曜日にかけて冬型の気圧配置や強い寒気の影響で警報級の大雪の可能性があるとして注意・警戒を呼