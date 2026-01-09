【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は８日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在中の油井亀美也さん（５５）を含む宇宙飛行士４人を数日以内に地球に帰還させると発表した。飛行士の１人に健康上の懸念があるためとしている。健康問題で早期帰還するのは、ＩＳＳで飛行士の長期滞在が始まった２０００年以来初めて。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によると、油井さんの健康状態には問題はないという。Ｎ