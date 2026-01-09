みなさんの職場には、頼りになる上司はいますか。株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が実施した「頼りになる上司とならない上司に関する意識調査」によると、全体の6割強が「頼りになる上司がいる」と回答したことがわかりました。また、頼りになる上司の特徴1位は「話を聞いてくれる」でした。【動画】勤務中にサボってパチンコ→火事で社用車が炎上→社長に正直に報告すると…仕事をしている全国の男女500人（女性332人／男性16