90°Vツインの熟成と車体の剛性バランス調整で路面のグリップ感が半端なく頼もしいコーナーリングが楽しめた！ 1983年、レーシングマシンのレプリカブームへとエスカレートさせたのは、衝撃のアルミフレームにレーシングマシンのフォルムを纏ったスズキRG250Γ。車名に世界GPワークスマシンの称号だったΓ（ガンマ）を冠した、いわばファンの夢を叶えたマシンで、2スト250は