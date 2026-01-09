高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】「だらくそがー！」と絶叫する三之丞たち1月9日第70回の最後に、第15週「マツノケ、ヤリカタ。」の予告が放送され、話題になっています。ついに家族に認められ、結婚したトキとヘブンですが…＊以下第70回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第70回あらすじ＞トキの隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・