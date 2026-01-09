全国各地の名物グルメが一堂に会した「全国うまいもの味くらべ」が岡山市北区の天満屋岡山店で開かれています。 【写真を見る】ウニやイクラの海鮮弁当に飛騨牛のステーキ弁当に「全国うまいもの味くらべ」19日まで【岡山】 ウニやイクラなどが美しく輝く北海道の海鮮弁当や、イワシとソースの甘くて香ばしい香りが食欲をそそる富士宮焼きそばなど、会場には北海道から沖縄まで28の都道府県から選りすぐりのグルメ