¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÆü¤È¤Ê¤ë1·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Öfavorite song¡×¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ØNo No Girls¡Ù¤¬¿´¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¼êÏÓ¤Ë¤¢¤ê¡©»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÊìÀ­¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー´Ñ¡Ë ÅöÆü9»þ55Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥³ー¥ÊーÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿½÷À­¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó