¡Ö¥é¥à¤Ï¥À¡¼¥ê¥ó¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤Á¤ã¡×¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢³¨²è¤Î»ÍÅáÎ®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²»±©ÈþÆà¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥à¤Ï¥À¡¼¥ê¥ó¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤Á¤ã¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£²«¿§¤¤¥È¥éÊÁ¤Î°áÁõ¤ËÎÐ¿§¤ÎÈ±¤Ç¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö