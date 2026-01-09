きのう午前、山形県尾花沢市で乗用車同士が衝突する事故があり、５０歳の男性が大けがをしました。 【写真を見る】右折時に...国道が交わる交差点で乗用車同士が衝突男性(50)が背骨を折る大ケガ（山形・尾花沢市） 警察によりますと、きのう午前６時１７分ごろ、尾花沢市尾花沢の国道１３号と国道３４７号が交わる十字路交差点で、乗用車同士が衝突する事故がありました。 国道１３号を北へ進んできた乗用車が右折していた