PGAツアーの2026年シーズンがいよいよ次週、ハワイ州で開幕する。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は同大会をスキップし、第2戦「ザ・アメリカンエキスプレス」（1月22〜25日/カリフォルニア州）で新シーズンを始動させる。≪写真≫かっけー！シェフラー投入の新ドライバー同大会にシェフラーが出場するのは6度目。昨年は直前のクリスマス休暇にワイングラスで右手を負傷して欠場したが、初出場した2020年は3