8日午後、曽於市の広域農道で軽乗用車と2トントラックが衝突し、軽乗用車を運転していた女性(32)が意識不明の重体です。警察によりますと、8日午後2時40分ごろ、曽於市末吉町諏訪方の広域農道で軽乗用車と2トントラックが衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた曽於市末吉町二之方に住む看護師の馬場 恵里さん(32)が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。2トントラックを運転していた68歳の男性は、足の