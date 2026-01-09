9日朝は県内各地で今シーズン1番の寒さとなり、伊佐市大口では氷点下7.8℃を観測しました。9日朝の伊佐市です。氷点下7.8℃を観測し、今シーズン県内で最も低い気温となりました。（カメラマン）「おはようございまーす。きょうの寒さどうでしたか」（児童）「めちゃくちゃ寒い。起きたくなかったです」こちらの用水池は一面、氷が張っていました。触ってみると厚さは数ミリほど。カメラマンも思わず…。