山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。早くもハワイでトレーニングをスタートした姿を楽しそうな動画で投稿した。【動画】「さすが世界の山下美夢有」妹・蘭を背負ってスタスタと下山動画を撮影したのはダイヤモンドヘッドの登山道だ。妹の蘭をおんぶすると、笑顔を浮かべながらスタスタと坂道を下っていく。カメラの前を通り過ぎると、そのままカメラマンを置き去りにして歩みを進めていった。動画を見たファンからは「さすが