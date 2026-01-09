三重県熊野市で、だるまに願いを書き入れ開運を願う「福だるま市」が開かれています。 【写真を見る】三重･熊野市で｢福だるま市｣ 商売繁盛･家内安全…だるまに願い込めて開運祈願 厄除けの寺として知られる熊野市の一乗寺では、毎年この時期「だるま」に願い事を書き込んで開運を祈願する「福だるま市」が開かれています。 商売繁盛・家内安全…願い込めて 今年も熊野市とその周辺から大勢の参拝者が訪れ、新しいだるまに商売