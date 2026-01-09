去年10月、金品を盗む目的で無施錠の住宅に侵入した疑いで、無職の男2人が逮捕されました。住居侵入・窃盗未遂等の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男(48)と長岡市江陽の無職の男(49)です。2人は去年10月4日の午前9時半ごろから午後3時35分ごろまでの間に共謀して、燕市熊森、長岡市寺泊上荒町、長岡市寺泊平野新村新田にある戸建ての一般住宅に鍵のかかっていない窓などから侵入し、金品を盗もうとした疑いがもたれていま