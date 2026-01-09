9日午前5時半ごろ、神奈川県鎌倉市鎌倉山2丁目の住宅で「鉄パイプで殴られた」と住人の会社役員の男性（45）から110番があった。鎌倉署によると、5〜7人の男らが窓ガラスを割って侵入し、現金約40万円などを奪って逃走。男性は左腕を負傷した。署が強盗致傷事件として捜査している。署によると、男性は家族と就寝中で、侵入してきた男らに「金どこだ」と迫られ、現金を渡した。男らは黒っぽい服装で目出し帽をかぶり、鉄パイプ