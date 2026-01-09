昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。約1000人が参列。最後の別れを惜しんだ。長男で落語家の九代目林家正蔵、次男の林家三平が涙ながらにあいさつ。親交の深かった漫画家のちばてつや氏が弔辞を読んだ。法名は「明和院釋尼音嘉（みょうわいんしゃくにおんか）」。遺