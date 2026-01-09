愛知県豊橋市の小学校で9日、毎年恒例の「りんごの皮むき大会」が開かれました。豊橋市立富士見小学校で、子供たちに集中力を養ってもらおうと40年以上続く伝統行事。全校児童250人が、りんごの皮を長くひとつながりにむいていきます。軍手をつけた低学年の児童は危なっかしい手つきですが、高学年になると慎重に手早く皮をむいていきます。優勝したのは、13メートル85センチを記録した5年生の江崎桃々香さんで、去