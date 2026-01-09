愛知県瀬戸市を拠点とする陶芸家・加藤作助さんの六代目襲名を記念した作品展が、9日から名古屋で開かれます。「加藤作助」は瀬戸市の赤津で江戸時代から続く陶芸家の一族で、その6代目が今年襲名されたことを受け、作品31点が展示されています。この作品は代々受け継がれる黄瀬戸の釉薬を使ったもので、木の破片を押し付けて模様を付け、未来的な雰囲気が漂います。作品展は2月15日まで、名古屋市千種区の為三郎記念館で開