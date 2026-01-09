PFUは1月8日、ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の新機能「ScanSnap Go」の提供を開始した。スマートフォンをScanSnap本体に近づけるだけで、面倒な設定なしにScanSnapとワイヤレスで接続してスキャンが可能になる。既存ユーザーはファームウエアのアップデートで利用できる。ScanSnap Goは、ScanSnap iX2500の発表時に搭載を予告していた機能。スマートフォンをScanSnap本体に近づけると、Bluetoothを介して1対1のWi-Fi