TBSで9日、『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』(20:55〜22:54)が放送される。深田竜生と関太この番組は、もしも･･･誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激する「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。 今回、フライト中のコックピットをテレビ初公開。ロサンゼルスまで10時間の国際線で、パイロットたちは何をしているのか。コックピット内部のリアルな様子