ミュージカルを中心に圧倒的な歌唱力と表現力で第一線を走り続けてきた昆夏美のデビュー15周年を記念したアニバーサリーコンサート『Kon Natsumi15th Anniversary Concert「Coeur（クール）」』が、文化放送主催により、6月18日（木）に東京国際フォーラム ホールCで開催される。 フランス語で“心”を意味する「Coeur」。本公演は、これまで支えてくれたファンや、共に歩んでき