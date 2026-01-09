9日朝の九州北部は冷え込み、多くの場所で今シーズン一番の寒さとなりました。午前7時すぎの佐賀市川副町の様子です。最低気温は氷点下5.2℃で、川の水に氷が張っていました。 9日朝の福岡・佐賀は冷え込みが厳しく、福岡県朝倉市で氷点下4.8℃、八女市黒木で氷点下4.5℃など、多くの場所で0℃を下回り、今シーズン一番の寒さとなりました。 福岡市でも最低気温は前日より3℃以上低い、0.9℃を観測しました。■