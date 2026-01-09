【新興国通貨】元高圏もみ合い続く＝中国人民元 ドル人民元は6.9817月曜日に６．９７８０を付けた後、ある程度戻す場面も７．０００に届かず、直近も６．９８００に近いドル安元高圏推移。 対円では２２円５０銭台に乗せてきている。こちらも５日が貯金の元の高値で２２.５２７を一時付けた。 USDCNY 6.9817CNYJPY 22.510