【新興国通貨】不安定な動き続く=メキシコペソ 高金利を狙ったペソ高の動きと、トランプ大統領との関係を警戒したペソ売りが交錯し、今年に入ってメキシコペソは不安定な動きを続けている。直近は１７．９９台推移。今年に入って１７．８６－１８．０４レンジで何度か荒っぽく上下する動き。 １２月のメキシコ中銀会合議事要旨（１２月１８日開催）では利下げサイクルの一時停止が示唆されていた。実際に利下げサ