９日前引けの日経平均株価は前日比５７５円４４銭高の５万１６９２円７０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１５８１万株、売買代金概算は３兆２０６２億円。値上がり銘柄数は１１７０、値下がり銘柄数は３８７、変わらずは４７銘柄だった。 日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７０ドル高の４万９２６６ドルと上昇。景気敏感株や防衛関連株などが買われた。ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京