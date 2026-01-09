Disney+が、縦型動画の導入に向けた取り組みを進めていることが明らかになりました。発表に際してディズニーの担当者は「Disney+を毎日訪れるべき目的地にしたい」と語っています。Disney+ Adding Vertical Videos In Push To Boost Daily Engagementhttps://deadline.com/2026/01/disney-plus-vertical-videos-ces-1236665836/現地時間の2026年1月7日にCES 2026のイベント内で実施した広告関連の発表の1つとして、ディズニーのエ