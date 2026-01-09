山形県内では、9日未明から火事が相次ぎました。村山市では住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかったほか、山形市でも住宅1棟が全焼しました。9日午前4時半ごろ、山形市沼木の無職、鈴木昭雄さん（76）の住宅が燃えていると近くに住む人から警察に通報がありました。消防が放水し、火は午前8時に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、隣接する住宅にも延焼し、窓が割れるなどしました。鈴木さんは1