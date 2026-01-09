酒田市のごみ処理施設のごみを投入するピットで8日、火事がありました。可燃ごみに混ざっていたリチウムイオン電池から出火したとみられています。酒田地区広域行政組合によりますと8日午前11時前、酒田市広栄町3丁目の「ごみ処理施設」で、ごみ収集車が可燃ごみをピットと呼ばれる保管場所に投入したところ、投入口のスロープ部分に当たったごみが突然発火しました。発見した作業員が設備に備え付けられた放水銃を使って消