■これまでのあらすじ「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と考える義母から、仕事をやめるように言われた美咲。嫁を召使いとしか思っていない義実家といつか縁を切ってやる思いながら、仕事に実母の介護にと奮闘し続けていたが、実母がまた倒れてしまう。すると義母が「全部無駄だった」と言い出して…。母が再び倒れたことを知っても、夫と義母は「お大事に」の「お」の字もありませんでした。それどころか勝手なことばかり…この人たち