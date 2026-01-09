テレビアニメ『青のミブロ』（読売テレビ・日本テレビほか毎週土曜午後5：30）の第3話「一匹の羊」が10日に放送される。このほど、ちりぬにお役の梅田修一朗、斎藤はじめ役の小林千晃が取材に応じ、幕末という激動の時代を少年たちの視点から描く本作の魅力や、それぞれのキャラクターが1期を経て抱える変化、2期で向き合う“正義”について、作品への思いを語った。【画像】芹沢はどうなるのか…『青のミブロ』場面カット―