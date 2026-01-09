強い寒気や放射冷却の影響で、9日朝の大分県内は各地で今季一番の冷え込みとなり湯布院では氷点下7.5度を観測しました。 県内で最も寒くなった由布市湯布院町です。辺りには霜が降りていました。 湯布院 強い寒気や放射冷却の影響で9日朝は県内各地で気温が下がり、湯布院で氷点下7.5度。竹田で氷点下7.2度を観測したほか、大分市でも氷点下となりました。 県内7つの観測地点で今季一番の冷え込みとなっていま