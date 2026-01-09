延焼が続く扇山で消火活動に当たるヘリコプター＝9日午前10時27分、山梨県上野原市山梨県上野原市の扇山（1138メートル）で8日発生した山林火災で、市消防本部は9日、消火活動を続けた。消防本部によると、焼損面積は約8ヘクタールで、延焼範囲が拡大している可能性がある。県から災害派遣要請を受けた自衛隊も参加。東京消防庁や群馬、埼玉、山梨3県のヘリコプターを含む計6機が上空から散水した。火災は8日午前10時45分ごろ