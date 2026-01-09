近鉄名古屋線で、1月16日から営業運転が始まる新型一般車両が報道公開されました。 【画像】報道公開された新型一般車両｢1A系｣ ベビーカーやスーツケースなどを持った乗客向けのスペース｢やさしば｣ きょう報道公開された「1A系」は、近鉄名古屋線では28年ぶりとなる新型一般車両で、車両更新に加えバリアフリー化や新しい利用客獲得を目指し導入されます。 ベビーカーやス&#12