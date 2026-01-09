中国政府が、高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に反発を強めた2025年11月末ごろから、日本が中国に輸出する日本酒などの通関手続きに遅れが出ていたことが分かりました。複数の業界関係者によりますと、2025年11月末から12月にかけて、日本が中国に輸出する酒や食品類の通関手続きが、通常より約2週間から3週間遅れるケースが確認されたということです。このうち日本酒では、日本国内での輸送経路の詳細な報告など、これまで