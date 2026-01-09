東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、男性の遺体には10か所以上の刺し傷があったことがわかりました。この事件は8日、東京・大田区のマンションの一室で、男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかったもので、警視庁は殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置して捜査しています。死亡した男性の身元について警視庁は9日、都内の会社で代表取締役を務める河嶋明宏さん44歳と確認したと発表しました。またその後の