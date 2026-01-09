2026年中の発売を目指します！ホンダは2026年1月9日、幕張メッセで同日に開幕した「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）にて、コンセプトモデル「CIVIC e:HEV RS Prototype」をお披露目しました。【写真で見る】これが「懐かしカラーの現行シビック」です現行型シビックシリーズには、本格スポーツモデルの「タイプR」のほか、排気量1.5Lのガソリンターボエンジンと6速マニュアルトランスミッション（MT）を組み合わせた