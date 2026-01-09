1月9日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は1月9日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、PPエンタープライズのグラビア「Cute Vibes Only」を公開した。 公開されたグラビアでは、PPエンタープライズのメンバー9名が水着姿でのグラビアを披露している。 □「ヤングアニマルWeb」PPエンタープライズのグラビアページ (C)PPエンタープライズ／白泉社撮影