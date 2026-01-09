東武鉄道は、2026年1月24日（土）に「DL大樹とちぎグルメ号」を運行します。栃木駅から東武日光駅までの区間を巡り、車窓からの景色を眺めながら地元グルメやお酒、スイーツを楽しむツアー列車です。車窓と美食のコラボ「DL大樹とちぎグルメ号」栃木駅から東武日光駅までディーゼル機関車が牽引する客車に乗って移動しながら、東武宇都宮百貨店が厳選した栃木・鹿沼・日光エリアの名産品を味わう……昨年9月に好評を博した「DL大樹