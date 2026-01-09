由薫の新曲「echo」が、勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌に起用された。 （関連：由薫にとっての歌、まっすぐ届けることの意味――初めての弾き語りツアー『UTAU』で向き合う音楽の芯） 本ドラマは、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人とその真相を暴き出すミステリ