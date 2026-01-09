アニメイトは、『ポケモンマスターズ EX』の新商品を2月14日から販売するとともに、同日より、全国アニメイト・アニメイト通販で「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念フェア」を、アニメイト池袋本店で「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念特設スペース」を開催することを発表した。 【画像】「ウォロ」など多くのトレーナーがラインナップ公開されたグッズ一覧 新商品には、ゲ