元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。9歳の誕生日を迎えた長女の近影を公開した。【写真】「似てますね」「大人っぽい」澤穂希が公開した9歳迎えた長女の近影「娘よ…9歳のお誕生日おめでとう 産まれてきてくれてありがとう」とつづり、壁に施された誕生日をお祝いする装飾の前でピースをする長女の後ろ姿をアップ。「9歳も楽しいことがいっぱいありますように」と母としての願いを込めた