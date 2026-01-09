シャーロット・ホーネッツ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月9日（金）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 112 - 114 インディアナ・ペイサーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対インディアナ・ペイサーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはイン